Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Чешский специалист отметил, что на данный момент нельзя сказать о том, сможет ли кто-то остановить команду с берегов Невы на пути к золотым медалям, но она все-таки является главным фаворитом.

«Да, «Краснодар» точно достойный конкурент в этом сезоне. Но у «Зенита» более опытная команда. Это в конечном итоге решит все», - приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

Напомним, что благодаря победе над «Балтикой» подопечные Сергея Семака поднялись на первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на один балл, но у «быков» есть игра в запасе.