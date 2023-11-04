Борзаковский: «Спартак» станет чемпионом

Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион по лёгкой атлетике и поклонник «Спартака», уверен в чемпионстве «красно-белых» в текущем сезоне РПЛ.

«Смотрел последнюю кубковую игру «Спартака» с «Краснодаром». К сожалению, «Спартак» проиграл. Только начало сезона. Все еще впереди. Уверен, что он еще воспрянет. Кто станет чемпионом? Конечно, «Спартак», — приводит слова Борзаковского «Матч ТВ».

В 13 турах подопечные Гильермо Абаскаля набрали 20 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Завтра, 5 ноября, «красно-белых» ждет дерби с «Локомотивом». Игра 14-го тура РПЛ должна будет стартовать в 19:30 по столичному времени. Не пропустите прямую трансляцию, которую портал LiveResult проведет в текстовом формате.