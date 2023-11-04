«Зенит» не выигрывал лишь у одной команды в высших дивизионах чемпионата России

Вечером субботы чемпион России, питерский «Зенит» одержал очередную победу – «сине-бело-голубые» победили «Балтику» в гостях, 2:0.

Как сообшает Opta Sports, из 49 команд, с которыми встречался «Зенит» в высшем дивизионе чемпионата России, только в матчах против одной команды питерцы никогда не побеждали – и имя ей – уже несуществующий «Асмарал». «Зенит» в двух матчах с этим клубом потерпел два поражения.

После того, как «Зенит» обыграл «Балтику», питерцы поднялись на первое место турнирной таблицы Российской премьер-лиги.