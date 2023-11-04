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Погребняк: «Всё решится в Санкт-Петербурге 11 ноября»

04 Ноября 2023 • 21:41 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором питерский клуб на выезде оказался сильнее калининградской «Балтики» (2:0).

Экс-игрок сборной России отметил, что игра оказалась не самой интересной к просмотру, к тому же у «сине-бело-голубых» более квалифицированные футболисты, поэтому они и смогли дрожать соперника во втором тайме. 

«Все решится в Санкт-Петербурге 11 ноября. Это будет показательный матч. Или «Зенит» отрывается, или «Краснодар» останется реальным конкурентом до конца чемпионата», - приводит слова Погребняка «Спорт-Экспресс». 

Напомним, что «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ. 

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