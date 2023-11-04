Родригао установил рекорд РПЛ по точным передачам за матч

Бразильский защитник «Зенита» РПЛ в субботу вечером стал рекордсменом РПЛ по числу точных передач за один матч. Он оформил 116 точных передач в гостевом матче с «Балтикой» (2:0). Как сообщает Opta Sports – это рекорд РПЛ, но с одной оговоркой: статистика доступна с 2009 года.

Отметим, что предыдущим рекордсменом был экс-полузащитник ЦСКА, а ныне игрок «Монако» Александр Головин. Он сделал 114 передач против «Урала» в 2016 году.

Напомним, благодаря победе над балтийцами команда Родригао взлетела как минимум до завтра (или до июня?) на первое место РПЛ.