Игнашевич: «Замены тоже, к сожалению, нас не усилили, поэтому 0:2 сегодня»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- До первого гола организованно играли, и гол, на мой взгляд, не вытекал из тех событий, что происходили. Достаточно равной была игра. К сожалению, не смогли мы предложить большого количества позиционных атак. В первом тайме правый фланг в отличие от матча с «Краснодаром» работал не так эффективно, и во втором тайме. Замены тоже, к сожалению, нас не усилили, поэтому 0:2 сегодня.

- По вашему мнению, те мячи, которые были забиты «Зенитом», - это следствие мастерства игроков атаки санкт-петербургской команды или ошибки обороны калининградской «Балтики»?

- Я считаю, что не без доли везения был забит первый гол, подбор мы прозевали, потом прострел, там уже 50 на 50 кому повезет, нам не повезло, к сожалению. Второй гол? Второй гол надо еще разобрать и посмотреть, не готов ответить.