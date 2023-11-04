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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Второй тайм замечательный в нашем исполнении»

04 Ноября 2023 • 21:32 Комментировать
Балтика
0:2
Зенит

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Первый тайм касательно атакующих действий получился не таким хорошим, как второй. По второму тайму доволен, очень хорошо сыграли второй тайм, очень надежно, забили два мяча. Понимали, что сегодня будет много фланговых передач, но, слава богу, и поле после таких дождей позволяло играть. Тяжелое было, но позволяло играть в футбол. Второй тайм замечательный в нашем исполнении. Поздравляю команду. Здесь никому не было и не будет легко. Команда «Балтика» вообще с августа никому не проигрывала в чемпионате с разницей в два мяча. Конечно, ждали тяжелой игры и рады, что здесь смогли победить. Будем готовиться к следующему матчу.

- Выход Клаудиньо на поле можно назвать ключевым в этом матче?

- Нет, мы и до выхода Клаудиньо забили первый мяч. С выходом Клаудиньо добавили качества. Он прекрасную передачу отдал на второй гол, еще прекрасную передачу отдал, когда не забил Изидор. Моменты у нас во втором тайме были, хорошие моменты. Он пропустил по болезни  и сегодня не мог играть много. Поэтому он сыграл настолько, насколько, на наш взгляд, он готов был.

- По ходу матча у вас были сомнения в победе вашей команды?

- Что за сомнения? Уверенность в том, как мы должны были играть, а результат может быть абсолютно любой независимо от того, как ты играешь. У нас тоже в этом сезоне в чемпионате нет столько моментов, бывает много ударов, а в итоге поражение. Поэтому тем и интересен футбол, что никто не может предположить и быть уверенным в результате ни в одном матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак

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