Тарханов — о работе Ташуева: «Факел» почувствовал уверенность»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался после победы «Факела» над «Ахматом» (2:1) в 14-м туре Российской премьер-лиги.

«Пришел новый тренер, и сейчас он выстраивает игру — команда почувствовала уверенность. Принципиально ли было Ташуеву обыграть «Ахмат»? Всегда надо выигрывать», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

На данный момент «Факел» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 18 очков после 14 игр.

В следующем туре воронежский коллектив будет принимать у себя дома ЦСКА. Поединок между командами состоится 11 ноября и начнется в 14:00 по мск.