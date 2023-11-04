Кассьерра подвёл итоги матча против «Балтики»

Нападающий питерского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о победе над калининградской «Балтикой» (2:0) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

Колумбиец отметил, что матч получился сложным, ведь в первом тайме у его команды не было много моментов.

Считаю победу очень трудовой, во втором тайме прибавили, стало получаться создавать у ворот соперника опасные ситуации, одна из которых завершилась моим голом», - заявил Кассьерра в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» благодаря победе поднялся на первую строчку в турнирной таблице, опередив «Краснодар» на один балл, но у «быков» есть игра у запасе против «Крыльев Советов».