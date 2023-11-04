Кассьерра: «Мне просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте»

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Я считаю, что всегда можно сыграть лучше. Матч сложный, в первом тайме у нас было не так много моментов, поэтому считаю победу трудовой. Потом мы прибавили. Стало получаться, создавали у ворот соперника опасные ситуации, одна из которых завершилась моим голом. Сейчас нужно перевести дух и готовиться к «Краснодару».

- Можете рассказать своими словами и вспомнить, как этот мяч был забит? Тяжело ли было в том эпизоде разобраться, или получилось как-то так, как обычно?

- Прекрасный рывок совершил Круговой, прорвался к лицевой лиги, прострелил, кажется, мяч попал в кого-то из игроков «Балтики», затем его подхватил Клаудиньо, набросил в штрафную. И мне просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте и завершить атаку. Рад, что забил, потому что этот гол дал немного больше спокойствия команде и помог нам в том числе завершить матч победой.