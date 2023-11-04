Боярский: «Семак будет становиться чемпионом до столетия «Зенита»

Известный артист и поклонник «Зенита» Михаил Боярский высказался после победы санкт-петербургского клуба над «Балтикой» (2:0) в 14-м туре чемпионата России.

Благодаря успешному результату подопечные Сергея Семака временно возглавили турнирную таблицу РПЛ, опередив «Краснодар», у которого есть игра в запасе.

«Я бескомпромиссно верю в то, что «Зенит» снова займет главенствующее место. 11 ноября против «Краснодара» у нас есть все шансы, чтобы это доказать. Семак будет становиться чемпионом до столетия клуба!» — заявил Боярский «Спорт-Экспрессу».

11 ноября «Зенит» встретится с «Краснодаром» в рамках заключительного тура первого круга РПЛ. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.