Родригао: «Балтика» - прекрасная команда»

Лучший футболист матча «Балтика» - «Зенит» Родригао поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сложная игра, все матчи непростые, но мы растем как команда, прибавляем и это чувствуем. От этого особенно приятно, поэтому поздравляю всех партнеров по команде, сегодня была отличная командная игра. Не пропустили, очередной матч на ноль, очередные три очка для того, чтобы двигаться к нашей цели. Лично про себя могу сказать, что счастлив, потому что набрал хорошую форму. Был непростой долгий период восстановления после травмы. Прошел через сложное время, но всё позади. С каждым матчем прибавляю и счастлив, что сегодня в очередной раз смог помочь команде.

- Ваше мнение о сопернике? В целом тяжелая была игра?

- «Балтика» - прекрасная команда. Мы знаем, что дома очень сложно приходится играть с ней абсолютно всем командам. Еще и поэтому высоко оцениваю сегодняшнюю победу. Но мы - «Зенит» и всегда играем, чтобы взять верх, и сегодня смогли сломить сопротивление такой крепкой команды, как «Балтика».