​Гладилин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» со «Спартаком»

В российском чемпионате проходит четырнадцатый тур, одним из главных матчей в котором станет воскресная встреча московских клубов - «Спартака» и «Локомотива». Бывший тренер «красно-белых» Валерий Гладилин поделился своими ожиданиями от важного матча земляков. Он назвал матч «принципиальным», выразив уверенность в том, что победу одержит команда, которая лучше распорядится своими голевыми моментами.

- Будет очень трудно «Спартаку», так как матч принципиальный. Соперники в турнирной таблице находятся рядом и у команд одинаковые задачи – быть в призовых местах. Будет интересная игра и кто реализует свои моменты, тот и победит, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.