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Афанасьев: Я уверен, что Юран постарается придумать план, как обыграть ЦСКА

04 Ноября 2023 • 21:12 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
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Через 17 ч. 31 мин.

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле сыграет против «Пари НН». 

Эксперт уверен, что наставник нижегородской команды Сергей Юран постарается придумать план, как переиграть команду Владимира Федотова. 

«Впрочем, я не верю в победу «Пари НН», поскольку для них это будет очень сложный выезд. ЦСКА же для победы нужно будет приложить максимум сил и умений», - приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

Стоит отметить, что «Пари НН» проводил подготовку к матчу в столице, так как в минувший четверг играл в Кубке России против «Динамо». 

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