Уткин: «На месте Мирослава Ромащенко я бы думал о новом месте работы с Нового Года»

Комментатор Василий Уткин высказался о прошедшем матче 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Ахмат» потерпел поражение от «Факела» со счётом 1:2.

Эксперт отметил, что первый гол воронежской команды стал следствием работы в раздевалке в перерыве матча, а уже победный мяч стал следствием характера.

«Выжато из «Факела» все до последней искорки.

На месте Мирослава Ромащенко я бы думал о новом месте работы с Нового Года. Или раньше», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что после поражения грозненский клуб остался в зоне стыковых игр, а отставание от 12-й позиции составляет четыре балла.