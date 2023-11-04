До завтра или до июня? «Зенит» разобрался с «Балтикой» и взошёл на первое место РПЛ

«Зенит» в предпоследнем туре первого круга чемпионата России полетел в Калининград к «Балтике».

До отчётного матча эти команды уже встречались между собой дважды в текущем сезоне. То было в рамках Кубка России. И если «Зенит» в Санкт-Петербурге ожидаемо одержал победу (2:1), то в Калининграде ранее он потерпел поражение (0:1). Семак там ротировал состав, и «Балтика» оказалась сильнее.

В минувший вторник «Зенит» и «Балтика» как раз завершали свои пути в групповом этапе Кубка. Питерцы минимально обыграли «Крылья Советов», а «Балтика» нанесла разгромное поражение «Ахмату». «Зенит» отправился в плей-офф Пути РПЛ с первого места в квартете, а «Балтика» – со второго. Теперь до февраля тема Кубка отходит в сторону.

«Зенит» подходил к игре чемпионата на «Ростех Арене» с серией из пяти побед подряд во всех турнирах. Более того, победа в Калининграде впервые в сезоне выводила бы команду Семака на первое место в РПЛ – как минимум до завтрашнего матча «Краснодара» и «Крыльев Советов». Ну а «Балтике», набирающей очки в Премьер-лиге только дома, снова надо было предпринимать усилия, чтобы покинуть зону вылета.

Уже на второй минуте Сергеев попал с левого полуфланга в ближнюю штангу, а на добивании Кассьерра поразил пустой створ. Но взятие ворот питерцами были отменено из-за офсайда Сергеева. «Балтика» ответила ударом Осипова головой выше створа после подачи со штрафного и скидки.

«Балтика» не чувствовала себя какой-то ущербной на фоне «Зенита». Она старалась играть в свой футбол, порою забрасывала штрафную площадь питерцев подачами. «Зениту» же недоставало креатива из-за отсутствия на поле Клаудиньо. После травмы он оказался в запасе. Не хватало игре «сине-бело-голубых» изюминки, смотрелись они как многие другие команды РПЛ.

После перерыва «Зенит» прочно взялся за дело, и «Балтика» в позиционной защите не смогла долго быть безошибочной. На 63-й минуте питерцы сделали свою голевую работу. Дуглас Сантос навесил с левого полуфланга, а Латышонок смахнул мяч на выходе в прыжке, травмировался при падении и выключился из игры. Подхвативший снаряд Вендел отпасовал его на линию вратарской, и Сергеев элегантно пяткой переправил круглого в пустые ворота (0:1).

Через три минуты Латышонок был вынужденно заменён на Бориско. Семак же выпустил Клаудиньо, и тот подготовил условия для гола Кассьерры. Круговой слева оторвался от Сото и прострелил в штрафную, Клаудиньо подобрал мяч после рикошета и навесил, а Кассьерра головой прокинул мяч в левый угол (0:2). Потом «Балтика» спохватилась, но было уже поздно. Хотя попади в створ Роберто Фернандес после подачи Галояна – концовка могла бы получиться нервной для петербуржцев.

Итак, «Зенит» на классе одержал победу в Калининграде и впервые в нынешнем чемпионате выбрался на первое место. Питерцы обошли на одно очко «Краснодар», который завтра сыграет дома против «Крыльев Советов». Ну а через неделю на «Газпром Арене» состоится один из ключевых матчей сезона, где «Зенит» выяснит отношения как раз таки с «Краснодаром».

Кирилл Иванцов