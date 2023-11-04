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Самедов хочет стать тренером

04 Ноября 2023 • 20:47 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Самедов признался, что в будущем хочет стать тренером. На данный момент 39-летний Самедов занимает должность старшего селекционера в воронежском «Факеле» и проходит обучение в тренерской Академии РФС.

«Прошло два модуля, впереди — третий. Пока все нравится. Мои взгляды на разные вещи изменились. Подумал, почему бы и нет? Решил попробовать. То есть задумываюсь об этой работе? Да, конечно. Иначе не стал бы получать лицензию», — приводит слова Самедова RT на русском.

Напомним, Самедов завершил карьеру футболиста в 2019 году, однако потом провел еще несколько матчей за ногинское «Знамя» и окончательно ушел только в конце 2020 года.

Помимо «Знамя», за свою карьеру Самедов успел поиграть в «Спартаке», «Локомотиве», «Москве», «Динамо» и «Крыльях Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Александр Самедов

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