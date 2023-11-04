«Зенит» забил ещё один красивый гол в ворота «Балтики»

«Балтика» с «Зенитом» бьются за очки в матче 14-го тура Премьер-лиги. Чемпионы сделал ещё один шаг к победе на 78-й минуте. Клаудиньо у лицевой линии выполнил «подачу-черпачок», а Матео Кассьерра использовал свой шанс на все 100, переправив мяч в сетку ворот калининградцев.

Напомним, что во втором тайме также отличился Иван Сергеев эффектным ударом пяткой. На табло горят 0 и 2. «Зенит» вышел в лидеры РПЛ, соперник же борется за выживание. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.