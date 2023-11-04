Защитник «Факела» Фёдор Кудряшов получил перелом скуловой кости без смещения по итогам обследования, об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Отмечается, что средний срок восстановления в таких случаях составляет около двух-трех недель.

«Скорейшего возвращения в строй, Фёдор!» - говорится в заявлении.

Напомним, что 36-летний футболист получил травму на 56-й минуте матча 14-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (1:2) и не смог самостоятельно покинуть поле.

Напомним, что Кудряшов пополнил ряды воронежской команды в летнее трансферное окно, заключив контракт, который рассчитан до конца нынешнего сезона.