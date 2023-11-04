Вратарь «Балтики» получил травму в матче с «Зенитом» и не смог продолжить игру

Голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок получил травму ноги в матче 14-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».

25-летний футболист был вынужден покинуть поле на 66-й минуте игры. Вместо него появился Максим Бориско. Для 23-летнего вратаря этот выход на поле стал дебютным в рамках чемпионата России. Ранее Бориско играл за «Балтику» только в Первой лиге и Кубке России.

Матч «Балтика» - «Зенит» продолжается в эти минуты. На данный момент «сине-бело-голубые» впереди – 1:0. Следить за дальнейшим развитием событий можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.