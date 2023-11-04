Кузнецов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Пари НН»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле сыграет против «Пари НН».

Наставник медийной команды 2DROTS отметил, что «армейцы» являются фаворитами, ведь чтобы претендовать на высокие места, то нужно обыгрывать команды, которые уступают в классе.

«Я хорошо знаю Юрана. Он всегда требовательный, строгий и жёсткий. У него в команде дисциплина идёт на первом месте. Футболисты от и до выполняют установки тренера», - приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, что игра состоится завтра, 5 ноября. Начало - в 16:30 по московскому времени.