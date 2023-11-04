Тодорович – в четвёрке лучших защитников РПЛ по голевым действиям в 2023 году

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович субботним вечером оформил шикарный гол в ворота «Факела». В конце первого тайма он принял мяч от Владимира Ильина на правом фланге, сместился в центр и пробил по воротам Александра Беленова без шансов для голкипера.

Как сообщает Opta Sports, Дарко забил свой первый гол в новом сезоне Премьер-лиги. А всего в 2023 году у него шесть результативных действий (два гола и четыре ассиста). Это четвертый результат среди защитников РПЛ после Наира Тикнизяна из «Локомотива» (10), Максима Осипенко из «Ростова» (8) и Сергея Волкова из «Краснодара» (7).

Больше информации о матче «Ахмата» и «Факела» - в нашем обзоре.