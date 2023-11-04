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Асхабадзе: Ташуев — один из лучших тренеров в РПЛ

04 Ноября 2023 • 20:14 Комментировать
Ахмат
1:2
Факел

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о главном тренере воронежского клуба Сергее Ташуеве.

«Будем судить по окончанию сезона, но тот факт, что он уже один из лучших в истории «Факела», — 100%», - приводит слова Ташуева «Чемпионат».

Сегодня, 4 ноября, подопечные Сергея Ташуева в матче 14-го тура Российской премьер-лиги на выезде одержали волевую победу над грозненским «Ахматом» со счётом 2:1, тем самым сумев подняться на девятую строчку в турнирной таблице.

В следующем (заключительном туре первого круга) туре «Факел» на своём поле сыграет против московского ЦСКА. Игра состоится 11 ноября. 

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Евро-Футбол.Ру,
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