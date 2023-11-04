В «Факеле» рассказали о состоянии Кудряшова

Стало известно состояние трех футболистов воронежского «Факела»: Фёдора Кудряшова, Хызыра Аппаева и Сергея Брызгалова.

Напомним, что игроки получили повреждения в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» и не смогли доиграть встречу до конца.

«У Фёдора Кудряшова – подозрение на перелом скуловой кости. Сергея Брызгалова и Хызыра Аппаева заменили из-за болевых ощущений в области коленного сустава», - говорится в сообщении пресс-службы воронежского клуба.

Напомним, что подопечные Сергея Ташуева одержали победу со счётом 2:1, благодаря чему поднялись на девятое место в турнирной таблице.