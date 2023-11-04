«Ахмат» не проигрывал четыре раза подряд в Премьер-лиге шесть лет

Грозненский «Ахмат» вечером субботы уступил в драматичной концовке «Факелу» дома – 1:2. Таким образом, команда Мирослава Ромащенко потерпела четыре поражения в РПЛ подряд.

Как сообщает Opta Sports, грозненцы не проигрывали четыре матча подряд аж с 2017 года. Тогда с 5 по 21 августа клуб проиграл «Уфе», «Краснодару», «Зениту» и тульскому «Арсеналу».

Напомним, что после домашнего поражения грозненцы упали на 14 место турнирной таблицы РПЛ и будут на нём как минимум до окончания матча «Балтика» - «Зенит».

Больше подробностей о вечернем поражении «Ахмата» - в нашем ревью.