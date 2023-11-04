Олимпийский чемпион Борзаковский: Тяжело понять, что происходит в «Спартаке

Олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский, который является болельщиком московского «Спартака», поделился мнением о главном тренере столичного клуба Гильермо Абаскале.

Борзаковский отметил, что тяжело понять, что происходит у «красно-белых», но считает, что нужно наладить игру в защите, и тогда все будет в порядке.

«Абаскаль человек опытный. Я думаю, что он знает, что делает. Не буду его критиковать. Надо притереться», - добавил он в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что после 13 проведенных игр столичный клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в активе.