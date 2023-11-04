Игра против «Балтики» стала сотой для Кругового в составе «Зенита»

Крайний защитник «Зенита» Данил Круговой проводит свой сотый матч в футболке санкт-петербургского клуба.

В эти минуты «сине-бело-голубые» на выезде играют против калининградской «Балтики». В этой встрече 25-летний Круговой появился на поле в стартовом составе.

За основную команду «Зенита» футболист выступает с 2019 года. В предыдущих 99 матчах Круговой стал авторов забитых мячей и записал в свой актив одиннадцать результативных передач.

Следить за всеми событиями встречи 14-го тура Российской премьер-лиги «Балтика» - «Зенит» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.