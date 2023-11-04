Асхабадзе: Мы сегодня одержали одну из важнейших побед в сезоне

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о победе воронежского клуба над грозненским «Ахматом» (2:1) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что верить в свою команду до конца учит футбол, и верил, что команда сможет реабилитироваться, одержав одну из самых важных побед в сезоне.

«В первом тайме «Факел» не играл на максимум. Но во втором тайме мы побежали в атаку, рационально распределили силы, за что были вознаграждены», - приводит слова Асхабадзе «Чемпионат».

Напомним, что благодаря победе подопечные Сергея Ташуева поднялись на девятую строчку в турнирной таблице.