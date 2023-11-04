Селюк не исключил, что Туре может вернуться в Россию

Дмитрий Селюк, агент тренера сборной Саудовской Аравии Яя Туре, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в Россию.

Напомним, с июня по декабрь 2021 года Туре входил в тренерский штаб Андрея Талалаева в грозненском «Ахмате».

«Может ли Туре возглавить какую-нибудь команду в России? Никогда не говори «никогда». Но сейчас он только пришел в штаб Манчини и сфокусирован на Саудовской Аравии», — приводит слова Селюка портал «РБ Спорт».

Ближайший матч сборной Саудовской Аравии состоится 16 ноября. Соперником саудовцев в матче отборочного турнира Кубка Азии станет Пакистан.