Пименов считает, что «Ахмату» будет тяжело выбраться из зоны переходных матчей

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов подвёл итоги матча 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором грозненский «Ахмат» на своём поле потерпел поражение от «Факела».

Пименов отметил, что у команд нет стабильности, и достаточно посмотреть, как они по-разному провели таймы.

«Ахмат» по первому тайму должен был выигрывать в два‑три мяча, а в итоге? Растворился во втором тайме.«Ахмат» попадает в яму. И команде будет тяжело вылезти из зоны переходных матчей», - заявил он в эфире «Матч Премьер».

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице, отставая от казанского «Рубина» (12-е место) на четыре очка.