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Ташуев: «Победить могли обе стороны, нам повезло, что мы смогли забить голы»

04 Ноября 2023 • 19:15 Комментировать
Ахмат
1:2
Факел

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Насколько довольны в целом игрой своей команды?

- Матч поделился на две части. В первом тайме были футболисты зажаты. Они пятый день в дороге, разный климат, в Сочи три дня тренировались, там морской воздух. Ребята были не очень подвижные и не очень агрессивные в плане отбора. А «Факел» силен тем, что бьется за каждый мяч. Уровень «Ахмата» выше или равнозначный. Во втором тайме какие-то коррективы внесли, попытались еще прибавить. Победить могли обе стороны, нам повезло, что мы смогли забить голы. «Ахмату», конечно, сложно было вскрывать нашу насыщенную оборону, поэтому такая игра на три результата. Мы могли проиграть, могла быть ничья. Где-то футбольный всевышний был на нашей стороне.

- Два игрока получили травмы. Показалось, что Кудряшов очень серьезную. Какое их состояние? Какие были мысли? Потому что вы и так вышли без одного основного центрального защитника и еще двоих по ходу игры потеряли.

- Сложная ситуация, Брызгалов и Кудряшов. Фёдора увезли сейчас в больницу, обследуют его, возможно, там сотрясение мозга, возможно, перелом. Для нас проблема большая. Рад, что вышли футболисты, но они сыграли достаточно надежно. Хотя получил травму с ЦСКА Аппаев. Каждый день серьезных травм у нас, что расстраивает.

- Вы показали два разных тайма. Если не секрет, что сказали в перерыве своим игрокам?

- Сказал, чтобы раскрепостились, не зажимались и играли в футбол, гнули свою линию.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев

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