Семак: «Сегодня футбола будет мало»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- В недавнем кубковом поединке игроки основной обоймы практически не принимали участия за редким исключением. Как подготовились к этому важному с турнирной точки зрения матчу, с каким настроением команда прибыла в Калининград?

- Так же, как готовимся к любому другому матчу, есть определенный недельный цикл. Когда две игры в неделю, немного по-другому готовимся, поэтому постарались дать возможность в Кубке сыграть тем, кто меньше играет. Все приехали, все готовы.

- Учитывая турнирное положение команд и ключевые показатели статистики, «Зенит» - фаворит в этой встрече. По вашим ощущениям это так?

- Нет, абсолютно, во-первых, «Балтика» хорошо играет дома всегда, а, во-вторых, сегодня футбола будет мало, учитывая погодные условия и состояние поля, здесь будет мало футбола, а больше борьбы.

- Учитывая, что кубковые матчи сравнивать некорректно, а вы изучали игру «Балтики» и готовились к этому поединку, какие сильные стороны в игре хозяев вы можете пометить для себя? Что выделили конкретно?

- Особенно в домашних матчах команда много двигается, много прессингует, много фланговых передач и дальних ударов, то есть команда дома старается играть агрессивно и активно, это у нее неплохо получается.

- Закончился матч «Балтика» - «Зенит», вы смотрите на табло и какой счет видите?

- Я не располагаю информацией, что будет и как будет. Какой будет счет, такой и заслуженный, скорее всего. Надо делать все, что от нас зависит, а что касается результата, абсолютно любым может быть всегда.