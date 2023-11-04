В «Факеле» эмоционально отреагировали на победу над «Ахматом»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов эмоционально высказался о волевой победе над грозненским «Ахматом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Хочу поздравить команду. Ребята молодцы, отыгрались. Бились до конца!» —приводит слова Котова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что победу воронежской команде принёс полузащитник Вячеслав Якимов, который отметился забитым мячом на 90-й минуте.

Благодаря победе подопечные Сергея Ташуева поднялись на девятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 18 очков. В заключительном матче первого круга они на своём поле сыграют против московского ЦСКА (11.11).