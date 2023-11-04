Марков: «Если бы мне после первого тайма сказали, что мы очко хотя бы унесем, я доволен был бы»

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Факел» Евгений Марков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень трудовая победа, потому что в первом тайме «Ахмат» нас полностью переиграл, ужасно сыграли первый тайм и по счету и по игре, полностью провалили. Хорошо, что нашли в себе силы и характер отыграться и еще выиграть. Если бы мне после первого тайма сказали, что мы очко хотя бы унесем, я доволен был бы, а мы выиграли, всё прекрасно. Спасибо болельщикам, сегодня их было слышно.

- Что Сергей Ташуев сказал в перерыве, если не секрет?

- Что было в раздевалке, остается в раздевалке. Если он расскажет на пресс-конференции, если он захочет - расскажет.

- Вы забили очень быстро во втором тайме. Насколько это вам помогло в целом в приобретении уверенности и налаживании игры тоже?

- Я думаю, что очень сильно помогло, потому что этот гол дал импульс. Все задышали, вторая волна пришла, и мы начали бегать.

- Вспомните эпизод, когда забивали. Не было ли мысли сделать передачу, или вы уже вспомнили, как похожий гол забил Тодорович?

- Уже заранее, еще когда мяч катился, я уже знал, что буду делать, буду играть под правую и бить. Попал идеально, еще раз так 20 ударю, наверное…

- В концовке у комментаторов создалось впечатление по действиям Беленова, что вы не спешите и ничей довольны. Какие у вас были мысли в команде внутри на поле?

- Второй тайм по-другому складывался. После гола мы воспрянули духом. Команда молодцы, заслужили победу полностью. «Ахмату» удачи в следующем матче.