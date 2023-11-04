«Ахмат» не выигрывает в РПЛ со 2 сентября, у грозненцев – две ничьих и пять поражений

Кошмарная серия «Ахмата» в РПЛ продолжается. Грозненский клуб не может одержать победу в Премьер-лиге уже со 2 сентября – более двух месяцев.

В последний раз на данный момент подопечные Мирослава Ромащенко обыгрывали на старте осени «Урал» в гостях – 1:0. А затем начали серию без побед, которая прямо сейчас насчитывает семь матчей подряд. За это время в РПЛ грозненский клуб проиграл пять раз и свёл два матча к ничьей.

Напомним, несколько минут назад «Ахмат» проиграл дома воронежскому «Факелу», пропустив на последних минутах матча в добавленное время - 1:2. Победу своей команде принёс точный удар головой Вячеслава Якимова.

После очередного конфуза «Ахмат» оказался на 14 месте в РПЛ с 12 баллами.

Больше подробностей о первом матче 14 тура - в нашем ревью.