Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

«В таком дерби всё будет зависеть от настроя игроков и от момента. «Локомотив» в более предпочтительном состоянии подходит к этой игре, «Спартак» играет очень неровно. Непредсказуемая команда. Очень многое будет зависеть от стартового плана на игру. Если «Спартак» будет играть так же, как на Кубок, то «Локомотив» не простит. Чёткого фаворита в этой игре нет, но «Локо» выглядит немного предпочтительнее. Команда выглядит более ровно психологически», — сказал Сенников.

Столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 5 ноября. Начало встречи 14-го тура РПЛ запланировано на 19:30 по мск. Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.