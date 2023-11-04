«Факел» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах РПЛ

Воронежский «Факел» одолел на выезде грозненский «Ахмат» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 2:1.

Данная победа позволила «Факелу» подняться на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 18 набранных очков.

В чемпионате России воронежцы не проигрывают уже на протяжении пяти матчей подряд. Стоит отметить, что в четырех из низ подопечные Сергея Ташуева выходили победителями, и лишь одна игра завершилась вничью.

Следующим соперником «Факела» в РПЛ станет ЦСКА. Встреча состоится 11 ноября. Начало матча запланировано на 14:00 по столичному времени.