Тихонов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «красно-белыми» и «Локомотивом», которое состоится в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

Эксперт надеется, что получится зрелищный футбол с забитыми мячами, однако он отметил, что не может никому отдать преимущество.

«Группа атаки у обеих команд хорошая, но есть проблемы в обороне и там, и там. Матч сложится интересно. Хочется в это верить», - приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Напомним, что центральный матч тура состоится завтра, 5 ноября. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.