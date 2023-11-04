«Факел» в компенсированное время шокировал «Ахмат», продлив грозненскую серию поражений до пяти матчей

«Ахмат» и «Факел» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 14-го тура РПЛ состоялся 4 ноября на стадионе «Ахмат Арена».

Стартовал четырнадцатый тур РПЛ, непривычно растянутый на три дня. В субботу всего-то два матча запланировано, в первом из которых встретились «Ахмат», переживающий очень сложный отрезок из четырёх поражений подряд, и «Факел», у которого продолжается шикарная серия в чемпионате – три победы (в том числе над «Спартаком») и одна ничья с «Динамо».

Ромащенко не стал прибегать к ротации, в основе вышли привычные лидеры Бериша, Богосавац, Конате, Швец, Тимофеев, Ильин, Тодорович, Шелия. У «Факела» тоже без экспериментов, но оно и понятно в отсутствии кадровых проблем. Но с активности начали хозяева, которым нужно было затирать неудачную серию. Максимально активен был Бериша, который уже в дебюте матча открылся на углу штрафной площади, чуть сместился к центру и мощно пробил в противоход голкиперу. Повезло Беленову, что Бернард не попал.

Ответ у «Факела» нашёлся: Альшин сыграл направо на Черова, тот прострелил вдоль ворот на Аппаева, а Хызыр с линии вратарской умудрился ковырнуть мяч так, что Шелия забрал его намертво. И всё-таки «Ахмат» был острее. Конате сместился вправо, стянул на себя внимание защитников и прострелил – Богосавац без помех бил под перекладину, но опять мимо ворот. Когда Тимофеев с дуги штрафной площади пальнул уже под планку – спас Беленов.

Активность «Ахмата» всё-таки была вознаграждена ещё в первом тайме. На третьей компенсированной минуте Ильин развернулся, огляделся и нашёл Тодоровича. Дарко подошёл к воротам и метров с 20 бахнул точно в угол – 1:0. На этот красивый удар Воронеж ответил своим шедевром. Подождать пришлось 15 минут игрового времени. Отдохнули гости и выдали диагональ в вертикальной атаке. Евгений Марков у левого угла штрафной площади оказался и оттуда пробил точно в дальний. Рикошетом от штанги мяч оказался в сетке – 1:1.

Обмен красивыми голами и равный счёт слегка подуспокоил команды. Сказывалась ещё и усталость, в последней трети матча уже никто не желал рисковать. Опасные моменты пропали, больше стало борьбы, нарушений, остановок. У «Ахмата» был момент для победы, но Евгений Харин из центра штрафной площади пробил головой выше ворот, классно отклеившись от опекуна секундами ранее.

Зато «Факел» не простил. Шла уже третья компенсированная минута, когда Магаль выполнил подачу с левого края в центр штрафной площади, а там Якимов перепрыгнул Челиковича, пробив в угол – 1:2. «Ахмат» продлевает неудачную серию – пять поражений подряд.