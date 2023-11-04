Безголевая серия Пиняева достигла 17 матчей

Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев не может поразить ворота соперника уже на протяжении 17 матчей подряд.

Последний раз 19-летний футболист забивал гол в июле этого года в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Факелом» (4:1). С тех пор Пиняев сделал только две голевые передачи — больше результативных действий на его счету не было.

Завтра, 5 ноября, у Пиняева будет шанс прервать свою неудачную серию в дерби против «Спартака». Встреча 14-го тура чемпионата России должна будет стартовать в 19:30 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.