«Из Пиняева все упорно делали звезду, вот парень и поплыл» — Канчельскис

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Безголевая серия Пиняева рано или поздно прервется. Может, где-то нагрузки на сборах плохо перенес или просто волнение сказывается. Из него все упорно делали звезду, вот парень и поплыл немного», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Как считает специалист, у Пиняева есть определенный талант, но нельзя назвать его каким-то экстраординарным футболистом.

В текущем сезоне 19-летний Пиняев принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором трех ассистов.