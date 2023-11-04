Наумов: Дзюба будет рвать и метать в матче против «Спартака»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором «железнодорожники» сыграют против «Спартака».

Спортивный функционер отметил, что в этом матче не играет роли результаты предыдущих матчей, к тому же он считает, что встреча получится интересной, но совершенно непредсказуемой. По его мнению, Артём Дзюба должен показать свою лучшую игру.

« Я надеюсь, что «Локомотив» выиграет, но у меня есть тревожные ощущения, что это не так. Как с ЦСКА, например, я рассчитывал на победу «Локо», а он с треском провалился», - приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Игра состоится завтра, 5 ноября.