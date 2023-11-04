«Факел» потерял ещё одного игрока из-за травмы

Нападающий воронежского «Факела» Хызыр Аппаев получил травму колена в игре 14-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом».

За 15 минут до конца поединка Аппаев получил болезненный удар в одном из единоборств и завалился на газон. Футболист не смог продолжить встречу и покинул поле, держась за колено. Вместо Аппаева на 77-й минуте на замену вышел Никита Моцпан.

Стоит сказать, что ранее в этой игре «Факел» уже потерял из-за травмы головы Фёдора Кудряшова.

Матч «Ахмат» - «Факел» продолжается в эти минуты. Следить за дальнейшим развитием событий можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.