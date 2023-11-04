Грозненский «Ахмат» предложил боснийскому защитнику Дарко Тодоровичу продлить контракт на три года.

Как сообщает «РБ Спорт», в клубе довольны выступлениями футболиста, однако пока сторонам не удалось найти компромисс, так как босниец хочет немного более существенного повышения зарплаты.

Действующий онтракт 26-летнего правого защитника с «Ахматом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Он выступает за команду с лета прошлого года после перехода из «РБ Зальцбурга».

В текущем сезоне Тодорович принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.