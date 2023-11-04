Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча четырнадцатого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов».

- Я бы не сказал, что «Крылья Советов» стали заметно хуже играть в последнее время. Несмотря на ничейный результат против «Оренбурга», самарцы в том матче выглядели очень прилично. Я думаю, в первом тайме они должны были забивать несколько голов. Но после перерыва «Крылья Советов» при счёте 1:0 пропустили ответный мяч на контратаке и где-то подрастерялись.

Самарцы показывают хороший живой футбол. Не думаю, что для «Краснодара» ближайший матч станет лёгкой прогулкой. Тем более он понимает, что любая осечка будет стоить ему первого места. «Крылья» в этом смысле находятся в другой ситуации. У них команда молодая, и никаких суперзадач перед ней не ставилось, поэтому на них нет такого психологического давления.

Я думаю, в этом плане у Самары есть определённого рода преимущество. Добавлю ещё, что «Крылья Советов» способны взломать любую оборону, – мы это неоднократно видели. Поэтому «Краснодару» предстоит игра достаточно непростая. Но если он проведёт её стабильно и сбалансированно, как большинство матчей чемпионата до этого, то, наверное, победит с разницей в один мяч.