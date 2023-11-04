Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Крылья Советов» способны взломать любую оборону» эксклюзив

04 Ноября 2023 • 18:03 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча четырнадцатого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов».

- Я бы не сказал, что «Крылья Советов» стали заметно хуже играть в последнее время. Несмотря на ничейный результат против «Оренбурга», самарцы в том матче выглядели очень прилично. Я думаю, в первом тайме они должны были забивать несколько голов. Но после перерыва «Крылья Советов» при счёте 1:0 пропустили ответный мяч на контратаке и где-то подрастерялись.

Самарцы показывают хороший живой футбол. Не думаю, что для «Краснодара» ближайший матч станет лёгкой прогулкой. Тем более он понимает, что любая осечка будет стоить ему первого места. «Крылья» в этом смысле находятся в другой ситуации. У них команда молодая, и никаких суперзадач перед ней не ставилось, поэтому на них нет такого психологического давления.

Я думаю, в этом плане у Самары есть определённого рода преимущество. Добавлю ещё, что «Крылья Советов» способны взломать любую оборону, – мы это неоднократно видели. Поэтому «Краснодару» предстоит игра достаточно непростая. Но если он проведёт её стабильно и сбалансированно, как большинство матчей чемпионата до этого, то, наверное, победит с разницей в один мяч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ахмат Ахмат
Факел Факел
1
2
1.82 3.90 4.50
Видео
14 мин
Балтика Балтика
Зенит Зенит
0
0
5.20 4.50 1.62
Видео
05.11.23 в 14:00
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
0.00 0.00 0.00
Видео
05.11.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
1.62 4.10 6.00
Видео
05.11.23 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
19:04 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Сегодня футбола будет мало»
19:04 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» эмоционально отреагировали на победу над «Ахматом»
18:55 · Россия. Премьер-лига
Марков: «Если бы мне после первого тайма сказали, что мы очко хотя бы унесем, я доволен был бы»
18:44 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» не выигрывает в РПЛ со 2 сентября, у грозненцев – две ничьих и пять поражений
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Факел» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах РПЛ
18:37 · Россия. Премьер-лига
Тихонов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Спартак»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Безголевая серия Пиняева достигла 17 матчей
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн
18:25 · Россия. Премьер-лига
«Из Пиняева все упорно делали звезду, вот парень и поплыл» — Канчельскис
18:21 · Россия. Премьер-лига
Наумов: Дзюба будет рвать и метать в матче против «Спартака»
18:15 · Россия. Премьер-лига
«Факел» потерял ещё одного игрока из-за травмы
18:14 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» предложил Тодоровичу новый контракт слухи
18:03 · Россия. Премьер-лига
Максименко — о турнирном положении «Спартака»: «Мы уже ничего не сможем поменять»
17:49 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» огласил стартовый состав на матч против «Балтики» — Клаудиньо начнёт на скамейке запасных
17:37 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов случайно назвал «Ахмат» «Тереком»
Все новости
Рекомендуем