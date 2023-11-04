Максименко — о турнирном положении «Спартака»: «Мы уже ничего не сможем поменять»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о турнирном положении столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Вратарь отметил, что «красно-белые» продолжают двигаться от игры к игре.

«Мы уже ничего не сможем поменять. Нужно двигаться к следующей игре и набирать очки там», - приводит слова Максименко Sport24.

После 13 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице с 20 очками в активе.

Уже завтра, 5 ноября, «Спартак» ожидает столичное дерби против «Локомотива». Игра состоится на «РЖД Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени.