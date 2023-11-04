«Зенит» огласил стартовый состав на матч против «Балтики» — Клаудиньо начнёт на скамейке запасных

Стал известен стартовый состав питерского «Зенита» на матч 14-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики». Место в воротах займёт Михаил Кержаков, а Клаудиньо начнёт игру на скамейке запасных.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Эракович, Барриос, Вендел, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

Запасные: Адамов, Королев, Чистяков, Ренан, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Коваленко, Клаудиньо, Ду Кейрос, Изидор

Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.