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«Зенит» огласил стартовый состав на матч против «Балтики» — Клаудиньо начнёт на скамейке запасных

04 Ноября 2023 • 17:49 Комментировать
Балтика
...
Зенит
1 5.50 X 4.05 2 1.65
Через 0 ч. 48 мин.

Стал известен стартовый состав питерского «Зенита» на матч 14-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики». Место в воротах займёт Михаил Кержаков, а Клаудиньо начнёт игру на скамейке запасных. 

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Эракович, Барриос, Вендел, Мантуан, Сергеев, Кассьерра. 

Запасные: Адамов, Королев, Чистяков, Ренан, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Коваленко, Клаудиньо, Ду Кейрос, Изидор 

Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Балтика

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