Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «красно-зелёными» и «Спартаком».

«Локомотив» подходит к этой игре в лучшей психологической форме. У команды нет проблем с результатами, футболистами и тренерами, в отличие от «Спартака». «Локо» играет дома и имеет небольшое психологическое преимущество. Скажется ли оно на игре? Это не тот фактор, который результат. Каждая команда будет восстанавливаться после Кубка России, надо учитывать ещё и другие нюансы. Мы смотрим сверху и видим, что предстоит важная игра. Думаю, футболисты это поймут и учтут. «Спартак» — раздражитель для всех, но явного фаворита тут нет», — сказал Булыкин.

Встреча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Спартак» состоится завтра, 5 ноября. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая стартует в 19:30 по московскому времени.