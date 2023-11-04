Кудряшов случайно назвал «Ахмат» «Тереком»

Защитник «Факела» Фёдор Кудряшов во время флеш-интервью в перерыве матча «Ахмат» - «Факел» случайно назвал грозненский клуб так, как он назывался шесть лет назад – «Терек».

На забавный момент сразу отреагировали в студии телеканала «Матч.Премьер», вспомнив, что несколько лет своей карьеры Кудряшов выступал за «Терек». Это, напомним, было с 2012 по 2015 годы.

Следить за всеми событиями матча «Ахмат» - «Факел» можно в поминутной текстовой трансляции на нашем сайте. Впереди второй тайм, на табло – 1:0. Благодаря искусному выстрелу от Дарко Тодоровича впереди грозненцы.