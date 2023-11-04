Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий готовится возглавить один из европейских клубов.

Как сообщает Metaratings.kz, представители 52-летнего специалиста искали ему различные варианты, и в ближайшее несколько месяцев он может найти себе новую работу в Европе.

Ранее СМИ сообщали, что Слуцкий входит в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера «Актобе» из Казахстана.

Напомним, что на данный момент экс-тренер московского ЦСКА находится без работы. Последним его клубом был казанский «Рубин», с которым он прекратил сотрудничество в ноябре прошлого года.

На данный момент он принимает участие в различных шоу на ютубе.