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Слуцкий готовится возглавить один из европейских клубов

04 Ноября 2023 • 17:34 Комментировать

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий готовится возглавить один из европейских клубов.

Как сообщает Metaratings.kz, представители 52-летнего специалиста искали ему различные варианты, и в ближайшее несколько месяцев он может найти себе новую работу в Европе.

Ранее СМИ сообщали, что Слуцкий входит в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера «Актобе» из Казахстана.

Напомним, что на данный момент экс-тренер московского ЦСКА находится без работы. Последним его клубом был казанский «Рубин», с которым он прекратил сотрудничество в ноябре прошлого года.

На данный момент он принимает участие в различных шоу на ютубе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий
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